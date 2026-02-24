A causa dell sospensione dell ‘energia elettrica in diverse zone di Campobello di Licata, per lavori eseguiti dall’ Enel, il Municipio sara’ chiuso nella giornata di Martedì 24 febbraio. Riaprira’ il giorno dopo, mercoledì.
Ne dà notizia il Sindaco Vito Terrana.
GIOVANNI BLANDA
Campobello di Licata, per lavori eseguiti dall’ Enel, il Municipio oggi chiuso
