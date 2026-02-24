Non possiamo ignorare le preoccupazioni di tanti cittadini che vivono a pochi passi dall’impianto. Per questo ribadiamo con forza la necessità di installare centraline di monitoraggio costante dei fumi, strumenti fondamentali per garantire trasparenza, controllo continuo e soprattutto tutela della salute pubblica. La serenità della nostra comunità passa dalla certezza dei dati e dalla chiarezza delle informazioni.

A fronte di tutto questo, il forno lascia alla comunità appena 7.500 euro l’anno: una cifra irrisoria se paragonata alle terre concesse e all’indotto che l’impianto genera. È legittimo chiedersi se questo sia davvero un ritorno adeguato per il territorio.

Chiediamo ancora una volta all’amministrazione maggiore attenzione, maggiore responsabilità e un impegno concreto per la salute dei nostri cittadini. Abbiamo già coinvolto gli enti competenti per ottenere informazioni più dettagliate e risposte chiare, perché il nostro obiettivo non è creare allarmismi, ma garantire trasparenza e sicurezza.

Delia merita rispetto. I nostri cittadini meritano di vivere serenamente, sapendo che ogni scelta fatta sul territorio mette al primo posto la salute e il bene comune.

Delia Partecipazione