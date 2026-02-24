Il leader di Sinistra Italiana-Avs Nicola Fratoianni oggi, alle ore 10 visiterà Niscemi e incontrerà le cittadine e i cittadini colpiti dal disastro, alle ore 11 presso il comune di Niscemi, incontrerà la stampa e le istituzioni locali. Alle ore 18 Nicola Fratoianni sarà ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, per l’ iniziativa “Prendiamoci cura della Sicilia”, insieme al segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, i coportavoce regionali di Europa Verde Fabio Giambrone e Alessandra Minniti, l’on. Ismaele La Vardera. Mercoledì 25 febbraio alle ore 10, l’on. Fratoianni incontrerà la stampa e le istituzioni del comune di Letojanni. Alle 11.30 incontrerà la stampa e le istituzioni nell’aula consiliare del comune di Santa Teresa e visiterà i luoghi del disastro, ascoltando le cittadine e i cittadini e i lavoratori colpiti dal ciclone Harry. Ale 18 del 25 febbraio il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana concluderà le sue giornate in Sicilia e la sua visita nei luoghi della nostra isola più colpiti dai disastri ambientali, con un’iniziativa finale presso il porto turistico di Riposto.
