Diventa definitiva la condanna a tre anni di reclusione nei confronti di un 56enne per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa. La vicenda è legata all’incidente in cui perse la vita Giuseppe Terrosi, 32 anni, di Agrigento, nel febbraio 2020. La vittima era uno dei passeggeri della Peugeot guidata dal condannato, risultato poi positivo ad alcol e droug test.

L’auto si schiantò in via Teatro Tenda, tra Villaggio Mosè e San Leone, prima contro un palo e poi contro un muro di cinta. Per Terrosi non ci fu niente da fare mentre tutti gli altri passeggeri – compreso il conducente – rimasero feriti. In primo grado venne condannato a quattro anni di reclusione mentre in appello la pena scese a tre anni. Il verdetto adesso è stato confermato in maniera definitiva dalla Corte di Cassazione.