Non ce l’ha fatta l’agricoltore che giorni fa era caduto da un albero, da un’altezza di circa sette metri, in contrada Magone a Ribera. Maricel Nicolae Neagu, conosciuto da tutti come Marcello, 44 anni, è deceduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasferito d’urgenza dopo l’incidente. Lascia la moglie e un figlio adolescente. I familiari hanno deciso di procedere con l’espianto degli organi, rispettando le sue volontà e offrendo così la possibilità di salvare altre vite. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Amici e vicini ricordano Marcello come una persona generosa, attenta alla comunità, un grande lavoratore. La data dei funerali è ancora da stabilire.
