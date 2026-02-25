Raccolta di sangue dell’Avis-Associazione volontari italiani del sangue, a Campobello di Licata. E’ stata proficua. Il bilancio: 6 sacche di sangue incamerate.
La raccolta Avis si e’ tenuta nella sede dell’associazione, ubicata in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”(zona sud-ovest dell’abitato).
In precedenza erano state raccolte 12 sacche di sangue ed effettuate 2 pre-donazioni (idoneità a donare sangue
Sabato 28 di questo mese altra raccolta di sangue. Proseguira’ il giorno successivo (Domenica 1 Marzo).
Giovanni Blanda