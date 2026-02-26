Per gli studenti pendolari di Campobello di Licata: possono ritirare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13,30, e il martedì, dalle ore 16 alle 18, gli abbonamenti del mese di marzo 2026. Gli abbonamenti possono essere prelevati entro il 5 marzo, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Ne da notizia il Sindaco Vito Terrana.

Giovanni Blanda