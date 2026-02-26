Un incendio è divampato al secondo piano di un edificio di otto piani situato in corso Matteotti a Giarre. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso i piani superiori, scatenando il panico tra i residenti e i passanti. Il bilancio provvisorio parla di diverse persone rimaste intossicate a causa delle esalazioni. Tra i momenti di maggiore apprensione si registra il salvataggio di una neonata di appena due mesi che aveva accusato un malore a causa dei fumi inalati. Fortunatamente, la piccola è stata messa in sicurezza dai soccorritori e le sue condizioni di salute sono state giudicate buone dai medici dopo i primi accertamenti. Per due delle persone coinvolte è stato invece necessario il trasferimento d’urgenza, a bordo delle ambulanze del 118, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Oltre alle numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento delle fiamme e nella successiva verifica della stabilità dell’immobile, sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia locale e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno provveduto a isolare l’area per permettere le operazioni di soccorso e a gestire la folla di cittadini accorsi in strada.

Gli inquirenti, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, sono già al lavoro per accertare le cause che hanno innescato il rogo all’interno dell’appartamento.