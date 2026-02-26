Per rilanciare l’occupazione in Sicilia serve un doppio impegno: incentivare nuovi investitori con misure concrete e garantire un ambiente sicuro, libero dalla criminalità organizzata. Offrire incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche è fondamentale per attrarre imprese e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nei settori strategici dell’isola.

Allo stesso tempo, è indispensabile una lotta decisa contro le mafie, per assicurare legalità e sicurezza, elementi imprescindibili per lo sviluppo economico. Solo così potremo costruire un futuro di crescita e opportunità per tutti i siciliani.

On. Salvino Caputo, UDC Sicilia