Campobello di Licata, “Il mostruoso”: arte, mito e fotografia nella notte della luna

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17.30, la Saletta Minerva di Campobello di Licata ospiterà Il mostruoso, un evento culturale che intreccia arti visive, parola, cinema e performance, ponendo al centro la riflessione sul tema del “mostruoso” nell’arte e nell’immaginario collettivo.

Fulcro dell’incontro è la mostra fotografica di Antonio (Antonino) Liotta, Dialogo con la notte (la luna), una serie di immagini in cui la luna diventa elemento simbolico e narrativo. Le fotografie, caratterizzate da un forte impatto poetico e visionario, evocano stupore e bellezza ma, al tempo stesso, suggeriscono inquietudini e stratificazioni di memoria: la luna bassa sull’orizzonte, capace di suscitare timore e fascinazione, richiama miti antichi, suggestioni musicali e letterarie — da Pierrot all’aria di Casta Diva — e rimanda a una dimensione archetipica del sentire umano.

Accanto alle fotografie, l’evento propone dipinti sul tema e un percorso multidisciplinare che attraversa il “mostruoso” nelle arti e nelle leggende. Sono previsti interventi di Silvio Benedetto, dedicati a Villa Palagonia, Bomarzo e alle tradizioni mitiche, e di Silvia Lotti, che affronterà figure e simboli del lupus nell’antichità, da Ovidio a Platone, fino al Satyricon di Petronio.

Il programma comprende inoltre letture, azioni performative e momenti di interazione con il pubblico, in un dialogo continuo tra espressioni artistiche e riflessione culturale. L’iniziativa si inserisce nel solco degli incontri curati da Benedetto e Lotti, che da tempo propongono appuntamenti dedicati all’esplorazione dei linguaggi dell’arte e dei suoi legami con il mito e l’immaginario contemporaneo.

L’appuntamento è per sabato 28 febbraio 2026, ore 17.30, presso la Saletta Minerva, in via Marconi 1, a Campobello di Licata (AG).