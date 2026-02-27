Uno studente di 15 anni dell’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato colpito alla testa con un martello da un suo compagno. L’aggressione è avvenuta durante la ricreazione. La vittima è stato subito soccorso e portato all’ospedale di Gela dove è in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Gela. Il quindicenne è stato portato negli uffici del commissariato e verrà sentito nel pomeriggio dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. Sembra che il ragazzo avesse portato il martello da casa.
Colpisce con un martello il compagno di classe, fermato 15enne
