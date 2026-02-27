Provvedimento (determina) del dirigente dell’area Affari Generali del Comune di Campobello di Licata.
E’ stato determinato l’impegno dii spesa per l’utilizzo a tempo pieno di Diego Domenico Sciascia e Antonio Geremia, dipendenti del Comune di Canicattì.
L’ atto amministrativo e’ stato trasmesso – come da prassi amministrativa – al Sindaco Vito Terrana e al Segretario comunale, Pietro Amorosia. Ne da notizia l’Albo Pretorio on line comunale.
Giovanni Blanda
Il Comune di Campobello di Licata rinnova contratti di lavoro
