Un quarantacinquenne disoccupato di Licata è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della locale Compagnia, avendo il sospetto che nell’abitazione dell’uomo potesse esserci della droga, hanno eseguito una ispezione.

Sospetti che si sono rivelati fondati alla luce del fatto che, a margine della perquisizione, sono stati rinvenuti 15 grammi di cocaina. Parte dello stupefacente era già stato suddiviso in dosi pronto per essere immesso sul mercato. I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro anche del denaro, ritenuto il guadagno illecito proveniente dall’attività di spaccio.