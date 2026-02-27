La Democrazia Cristiana di Ravanusa comunica con soddisfazione che è stato completato l’intervento di ammodernamento tecnologico dell’aula consiliare comunale, finanziato interamente con fondi della Regione Siciliana per un importo pari a 30.000 euro.

L’ammodernamento tecnologico è stato fortemente voluto e promosso dal Presidente del Consiglio Comunale Rago Maria Teresa e dai consiglieri della Democrazia Cristiana Giuseppina Coniglio, Carmelo Giarrana, Sebastiano Avarello e Salvatore Iemmolo, che si sono impegnati concretamente per intercettare le risorse necessarie a realizzare un progetto strategico per la città.

Un ringraziamento particolare va all’On. Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’ARS, per il contributo destinato al Comune di Ravanusa e per il sostegno determinante nell’approvazione del maxiemendamento del 28 dicembre 2024.

Un doveroso e sincero ringraziamento va inoltre ai consiglieri comunali che hanno votato favorevolmente il finanziamento in Consiglio Comunale, dimostrando senso di responsabilità istituzionale e attenzione concreta verso il miglioramento delle strutture pubbliche cittadine.

L’aula consiliare è oggi una struttura moderna, tecnologicamente adeguata e pronta a garantire maggiore efficienza nei lavori d’aula e più trasparenza verso i cittadini. Questo risultato rappresenta un traguardo politico importante per il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana: un finanziamento ottenuto, un progetto realizzato e un impegno mantenuto nei confronti della comunità di Ravanusa.

Democrazia Cristiana – Gruppo Consiliare di Ravanusa