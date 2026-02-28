I carabinieri stanno cercando di identificare i due uomini che giovedì pomeriggio hanno tentato di rapire una bimba di circa sei anni che giocava per strada a Castrofilippo. La scena è stata notata dal padre che si è messo ad urlare ed a correre verso di loro. I due malintenzionati a questo punto sono risaliti in auto fuggendo via e facendo perdere le tracce. Un episodio inquietante che ha scosso la tranquillità del piccolo comune agrigentino. Indagini in corso da parte dei militari dell’ arma.
