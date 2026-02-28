In esecuzione dell’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2023 che regolamenta il procedimento del condono delle entrate comunali, il Comune di Campobello di Licata rende noto alla cittadinanza che, entro Domenica ( 28 Febbraio), deve essere effettuato il pagamento dell’importo della 13a rata del piano di ammortamento elaborato.
La comunicazione comunale è firmata dal Sindaco Vito Terrana.
Giovanni Blanda


