È stata firmata la convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio del sud est Sicilia per la gestione del servizio di cassa. La convenzione affida così a UniCredit il ruolo di istituto cassiere per il triennio 1° marzo 2026 – 28 febbraio 2029.

L’accordo è stato sottoscritto da Valeria Corbino, Vice Area Manager Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Rosario Condorelli, segretario generale per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

I termini del servizio

Il servizio di cassa verrà svolto con il mandato informatico con firma digitale che consente di effettuare con modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra la Cciaa e la banca, assicurando così numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale.

Le dichiarazioni di Unicredit e della Camera di Commercio

“L’acquisizione del servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia rappresenta un’ulteriore conferma dell’affidabilità e della capacità della banca di rispondere in modo puntuale anche alle esigenze degli Enti. – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Grazie a una lunga esperienza, a un presidio operativo diffuso e a soluzioni digitali avanzate, UniCredit assicura un servizio sicuro ed efficiente”.

L’avere chiuso velocemente – grazie anche a Tecnoservice, società in house del sistema camerale per la gestione delle procedure di gara – il bando per l’affidamento del servizio di cassa a favore di UniCredit – ha dichiarato Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – conferma la bontà dell’apparato amministrativo camerale e rappresenta per la quinta Camera di Commercio d’Italia un’ulteriore opportunità per la crescita socio economica delle tre province. Oggi UniCredit svolge complessivamente in Sicilia circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Sicilia, 99 Comuni, 3 Province, 8 Aziende Ospedaliere, 1 Ateneo universitario e 3 Camere di Commercio.