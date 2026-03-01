

“” Domenica 1 Marzo ci mettiamo le mani in pasta.

Ma non solo per fare pane””. E’ lo slogan della kermesse.

Nel laboratorio promosso dall’Associazione Sicani Del Monte Saraceno, nell’ambito del progetto Trame di Blu, “”riscopriremo insieme il valore dei gesti semplici: impastare, aspettare, condividere – declamano gli organizzatori del Comune anche di Ravanusa -.

Saremo ospiti del Forno Popolare Sante Caserio di Campobello di Licata, che ci accoglierà nei suoi spazi per trasformare farina e acqua in qualcosa di ancora più prezioso: un momento autentico di comunità.

È una giornata pensata per i ragazzi del progetto, le loro famiglie e per tutta la comunità.

Perché il pane unisce. E l’inclusione cresce quando si fa insieme.

Impareremo a conoscere la farina e l’arte della lievitazione Giocheremo all’aria aperta mentre il pane cresce Condivideremo ciò che abbiamo preparato

Nessuno resta escluso: se ci sono intolleranze al glutine o esigenze alimentari specifiche (ad esempio per diabetici), vi chiediamo di segnalarcele in anticipo così da poter preparare ingredienti e impasti dedicati.

Per i ragazzi che non hanno la possibilità di raggiungere il luogo dell’attività, è disponibile il servizio di trasporto a cura dell’Associazione Arsoss (info: 328 1360343)

Impastiamo il pane.

E insieme, costruiamo comunità””,

Giovanni Blanda