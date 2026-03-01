Ha dato fuoco la scorsa notte all’auto dell’ex fidanzata a Palermo e poi, mentre tornava verso casa ad Alcamo ha provocato un incidente sull’autostrada Palermo Palermo-Mazara del Vallo lasciando la vettura nei pressi dello svincolo di Carini.

L’uomo di 38 anni è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Sulle sue tracce si erano messi i carabinieri dopo l’allarme lanciato per l’incendio della vettura. L’uomo a bordo di una Mini Cooper ha cercato di fare perdere le tracce.

Ma in autostrada ha tamponato una Smart è uscito dall’auto e l’ha abbandonata nei pressi di Carini dove è stata trovata dalla polizia stradale di Alcamo. Sono scattate le indagini e i poliziotti lo hanno raggiunto in casa ad Alcamo dove aveva fatto ritorno forse chiedendo passaggio a qualcuno.

A Palermo la scorsa notte sono state date a fuoco tre auto in via Einaudi, in via Tolomea, via Principe di Paternò.