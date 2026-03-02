Sostegno alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro: pubblicato l’avviso dell’assessorato alla Famiglia. Domande al Comune entro 45 giorni dalla nascita, previste due finestre temporali per l’erogazione. Con questa misura si conferma un impegno concreto a favore delle famiglie siciliane che vivono in condizioni di maggiore fragilità economica.
Il contributo è destinato ai neo genitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione, o a chi esercita la potestà parentale, purché in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria e con Isee entro la soglia prevista. Le richieste dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla nascita o dal provvedimento di adozione o affidamento, direttamente ai Comune di residenza.
Giovanni Blanda