Le istanze si possono scaricare dal sito istituzionale dell’Ente : www.comune.campobellodilicata.ag.it o si possono ritirare dalla portineria del Municipio sito in Piazza XX Settembre. La presentazione della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità: – direttamente all’Ufficio Protocollo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00., tramite Pec, entro lunedì 2 marzo,all’indirizzo protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it. Bisogna specificare nell’ oggetto: ” Istanza di concessione contributo economico/rimborso totale per sostenere le famiglie nelle spese concesse alla retta della refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia pubblica statali – A.S. 2025/2026 “.
Giovanni Blanda