Le prospettive di sviluppo delle aree produttive dell’isola, i servizi digitali dell’IRSAP e i nuovi bandi regionali saranno al centro dell’incontro “Sviluppo industriale in Sicilia: la piattaforma Irsap per il rilancio delle aree produttive e nuovi bandi regionali”, in programma venerdì 6 marzo alle ore 10,30 presso la sede di Confindustria Siracusa.

L’iniziativa, promossa da IRSAP Sicilia, nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese e fare il punto sugli strumenti operativi messi in campo per sostenere la crescita del sistema produttivo regionale. Durante l’incontro si parlerà delle condizioni attuali dei poli industriali siciliani, delle opportunità offerte dalle nuove misure regionali e delle azioni necessarie per semplificare le procedure e favorire nuovi investimenti.

Dopo i saluti istituzionali di Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, aprirà i lavori Marcello Gualdani, commissario IRSAP Sicilia. Seguirà una tavola rotonda dedicata al futuro delle aree industriali siciliane, con la partecipazione di Diego Bivona, Presidente Confindustria Sicilia; Giuseppe Carta, Presidente Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità Regione Siciliana; Dario Cartabellotta, Dirigente generale Dipartimento regionale Attività Produttive; Gaetano Collura, Direttore IRSAP Sicilia; Corrado Di Stefano, Commissario ASI Siracusa.

Nel corso dell’incontro è previsto anche uno spazio di confronto diretto con il mondo imprenditoriale. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che illustrerà le prospettive dei bandi regionali e le iniziative sul tavolo Irsap a sostegno dello sviluppo industriale della Sicilia.