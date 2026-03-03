Atto dell’area Affari Generali del Comune di Campobello di Licata.

Determinati il rendiconto e la liquidazione del saldo per la concessione del patrocinio e del contributo economico per l’Associazione “Antiche tradizioni””, per la somma di euro 5.107,99 euro.

Le spese e la commissione bancaria sono a carico del Comune.

Giovanni Blanda