AICA-Azienda Idrica Comuni Agrigentini informa che è stato predisposto l’Avviso pubblico per l’istituzione di elenchi aperti di operatori economici per l’affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti nei territori dei Comuni gestiti.

L’iniziativa, redatta in attuazione dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.1 al medesimo decreto, rappresenta un passaggio strategico per garantire: continuità del servizio in situazioni di emergenza o turnazione, piena tracciabilità degli operatori, rispetto dei requisiti sanitari e antimafia, trasparenza e rotazione negli affidamenti.

L’elenco sarà articolato per aree territoriali (centri zona), tra cui Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì, Favara, Ribera, Porto Empedocle, Raffadali e Lampedusa e Linosa, al fine di assicurare una copertura capillare del territorio provinciale.

Potranno iscriversi esclusivamente operatori economici in possesso di: iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, piano HACCP, registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004, idoneità sanitaria e tecnica dei mezzi, iscrizione o richiesta di iscrizione nelle white list prefettizie. Gli automezzi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di trasporto di acqua destinata al consumo umano (D.M. 174/2004), garantendo sicurezza e qualità.

L’iscrizione avverrà esclusivamente tramite la piattaforma digitale “AICA TUTTOGARE”, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici. Si precisa che: l’elenco è aperto e a durata indeterminata; non costituisce graduatoria né automatica attribuzione di incarichi; non comporta obbligo di affidamento da parte di AICA; gli elenchi attualmente in vigore presso l’Azienda perderanno efficacia dalla pubblicazione del nuovo Avviso.

Dichiarazione della Presidente del CdA, Danila Nobile: «Con questo Avviso AICA compie un passo decisivo verso un sistema ordinato, trasparente e conforme alla normativa nazionale. Il servizio di trasporto di acqua potabile è un’attività delicatissima, che richiede requisiti sanitari, tecnici e di legalità rigorosi. L’obiettivo è tutelare i cittadini, garantendo continuità del servizio e massima tracciabilità degli operatori.»

Dichiarazione del Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino: «L’istituzione di elenchi territoriali dedicati consente una gestione più efficiente delle eventuali esigenze di approvvigionamento mediante autobotti, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza. Si tratta di uno strumento organizzativo moderno, pienamente conforme al nuovo Codice dei Contratti Pubblici.»