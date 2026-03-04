Entro Giovedi 5 Marzo, gli studenti pendolari di Campobello di Licata possono ritirare, dalle ore 8 alle ore 13,30, gli abbonamenti del mese di marzo 2026. Gli abbonamenti possono essere prelevati, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Ne da notizia il sindaco Vito Terrana.

Giovanni Blanda