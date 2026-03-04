Canicattì sta vivendo una delle fasi più critiche della sua storia recente. L’emergenza idrica che da settimane sta

mettendo in difficoltà famiglie, attività economiche e persone anziane è stata accompagnata da una

comunicazione istituzionale confusa, assolutamente distante dalla realtà vissuta quotidianamente dai cittadini.

Di fronte a una situazione segnata da disservizi, ritardi e responsabilità mai pienamente assunte, abbiamo

ritenuto non più rinviabile un atto politico chiaro e responsabile. La mozione di sfiducia nei confronti del

Sindaco Vincenzo Corbo: un documento analitico e costruito nel tempo, nel pieno rispetto delle regole e con

senso delle istituzioni.

Tale atto politico è stato redatto con il contributo congiunto di Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone,

Calogero Muratore, Giangaspare Di Fazio, Giuseppe Alaimo, Lillo Restivo, Dario Curto, Daniela Marchese

Ragona, Giuseppe Lalicata e Anita Alessi.

Un lavoro che affonda le proprie radici in una crisi politico-amministrativa ormai evidente: dalla gestione dei

servizi essenziali, a partire dall’acqua, fino al dissesto finanziario, alla paralisi decisionale, alla mancata

attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e alla progressiva marginalizzazione dell’Assemblea

cittadina. È doveroso ribadirlo con chiarezza: l’intero Consiglio Comunale è stato informato da settimane

dell’avvio di questo percorso. La conclusione della prima bozza della mozione è stata comunicata formalmente

e per tempo. Nessuna iniziativa improvvisata, nessuna imboscata, nessuna manovra opaca. Tutto è avvenuto

alla luce del sole, con l’obiettivo di aprire un confronto serio e pubblico sul futuro amministrativo della città.

Alla luce del raggiungimento delle dieci firme necessarie, comunichiamo che la mozione di sfiducia verrà

ufficialmente depositata il prossimo 12 marzo e fino a tale data sarà disponibile presso l’ufficio di presidenza per

eventuali ulteriori adesioni. Seguirà quindi l’iter istituzionale che prevede che la discussione in Consiglio

Comunale avvenga non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione. Questo

passaggio è fondamentale per garantire alla città un dibattito pubblico, trasparente e definitivo su quanto

accaduto negli ultimi anni e, in particolare, sulla gestione dell’attuale emergenza idrica.

Siamo pronti al confronto e ribadiamo con chiarezza che il testo non è blindato: potrà essere modificato,

integrato e migliorato per favorire la più ampia convergenza possibile. L’obiettivo non è imporre un documento,

ma portare la discussione nell’unico luogo legittimo del confronto democratico: l’aula consiliare. In quella sede,

davanti alla città, ciascun consigliere sarà chiamato ad assumersi la propria responsabilità politica. Sarà chiaro

chi intende continuare a sostenere l’attuale amministrazione e chi, invece, ritiene che dopo anni di inefficienze,

promesse disattese e crisi conclamata, sia necessario restituire la parola ai cittadini attraverso il voto libero e

democratico.

Non si tratta di una battaglia personale, bensì di un atto politico necessario, imposto dalla realtà dei fatti e dal

dovere di rappresentare una comunità stanca, disillusa e rassegnata a una gestione poco lungimirante.

Rivolgiamo pertanto un appello a tutti i consiglieri comunali: votate la mozione di sfiducia, per consentire a

Canicattì di ritornare alle urne e ridare voce ai cittadini. È il momento di compiere una scelta di responsabilità e

di dignità istituzionale, affinché si apra una nuova pagina per la nostra Città.

Nei prossimi giorni continuerà il confronto con tutti i consiglieri disponibili. Annunciamo sin da ora una

conferenza stampa che si terrà il 6 marzo alle ore 18:00 presso il Caffè Letterario. In quella sede illustreremo

pubblicamente le ragioni di questa scelta e ribadiremo un principio semplice e non negoziabile: Canicattì merita

dignità istituzionale, chiarezza politica e una prospettiva concreta di futuro.

Canicattì, 4 marzo 2026

I consiglieri comunali: Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Calogero Muratore, Giangaspare Di Fazio, Giuseppe

Alaimo, Calogero Restivo e Dario Curto, Daniela Marchese Ragona, Giuseppe Lalicata e Anita Alessi.