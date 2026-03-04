Canicattì sta vivendo una delle fasi più critiche della sua storia recente. L’emergenza idrica che da settimane sta
mettendo in difficoltà famiglie, attività economiche e persone anziane è stata accompagnata da una
comunicazione istituzionale confusa, assolutamente distante dalla realtà vissuta quotidianamente dai cittadini.
Di fronte a una situazione segnata da disservizi, ritardi e responsabilità mai pienamente assunte, abbiamo
ritenuto non più rinviabile un atto politico chiaro e responsabile. La mozione di sfiducia nei confronti del
Sindaco Vincenzo Corbo: un documento analitico e costruito nel tempo, nel pieno rispetto delle regole e con
senso delle istituzioni.
Tale atto politico è stato redatto con il contributo congiunto di Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone,
Calogero Muratore, Giangaspare Di Fazio, Giuseppe Alaimo, Lillo Restivo, Dario Curto, Daniela Marchese
Ragona, Giuseppe Lalicata e Anita Alessi.
Un lavoro che affonda le proprie radici in una crisi politico-amministrativa ormai evidente: dalla gestione dei
servizi essenziali, a partire dall’acqua, fino al dissesto finanziario, alla paralisi decisionale, alla mancata
attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e alla progressiva marginalizzazione dell’Assemblea
cittadina. È doveroso ribadirlo con chiarezza: l’intero Consiglio Comunale è stato informato da settimane
dell’avvio di questo percorso. La conclusione della prima bozza della mozione è stata comunicata formalmente
e per tempo. Nessuna iniziativa improvvisata, nessuna imboscata, nessuna manovra opaca. Tutto è avvenuto
alla luce del sole, con l’obiettivo di aprire un confronto serio e pubblico sul futuro amministrativo della città.
Alla luce del raggiungimento delle dieci firme necessarie, comunichiamo che la mozione di sfiducia verrà
ufficialmente depositata il prossimo 12 marzo e fino a tale data sarà disponibile presso l’ufficio di presidenza per
eventuali ulteriori adesioni. Seguirà quindi l’iter istituzionale che prevede che la discussione in Consiglio
Comunale avvenga non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione. Questo
passaggio è fondamentale per garantire alla città un dibattito pubblico, trasparente e definitivo su quanto
accaduto negli ultimi anni e, in particolare, sulla gestione dell’attuale emergenza idrica.
Siamo pronti al confronto e ribadiamo con chiarezza che il testo non è blindato: potrà essere modificato,
integrato e migliorato per favorire la più ampia convergenza possibile. L’obiettivo non è imporre un documento,
ma portare la discussione nell’unico luogo legittimo del confronto democratico: l’aula consiliare. In quella sede,
davanti alla città, ciascun consigliere sarà chiamato ad assumersi la propria responsabilità politica. Sarà chiaro
chi intende continuare a sostenere l’attuale amministrazione e chi, invece, ritiene che dopo anni di inefficienze,
promesse disattese e crisi conclamata, sia necessario restituire la parola ai cittadini attraverso il voto libero e
democratico.
Non si tratta di una battaglia personale, bensì di un atto politico necessario, imposto dalla realtà dei fatti e dal
dovere di rappresentare una comunità stanca, disillusa e rassegnata a una gestione poco lungimirante.
Rivolgiamo pertanto un appello a tutti i consiglieri comunali: votate la mozione di sfiducia, per consentire a
Canicattì di ritornare alle urne e ridare voce ai cittadini. È il momento di compiere una scelta di responsabilità e
di dignità istituzionale, affinché si apra una nuova pagina per la nostra Città.
Nei prossimi giorni continuerà il confronto con tutti i consiglieri disponibili. Annunciamo sin da ora una
conferenza stampa che si terrà il 6 marzo alle ore 18:00 presso il Caffè Letterario. In quella sede illustreremo
pubblicamente le ragioni di questa scelta e ribadiremo un principio semplice e non negoziabile: Canicattì merita
dignità istituzionale, chiarezza politica e una prospettiva concreta di futuro.
Canicattì, 4 marzo 2026
I consiglieri comunali: Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Calogero Muratore, Giangaspare Di Fazio, Giuseppe
Alaimo, Calogero Restivo e Dario Curto, Daniela Marchese Ragona, Giuseppe Lalicata e Anita Alessi.
Canicattì, Undici consiglieri firmano la mozione di sfiducia al Sindaco Corbo
Canicattì sta vivendo una delle fasi più critiche della sua storia recente. L’emergenza idrica che da settimane sta