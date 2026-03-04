L’amministrazione comunale di Delia ha chiesto al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il finanziamento di un impianto per il trattamento terziario per il successivo recupero delle acque reflue da immettere in un bacino di raccolta per il loro utilizzo a fini irrigui.

La richiesta è effettuata a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” – “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto”.

L’intervento, qualora venisse finanziato, andrebbe a integrare e potenziare il nuovo impianto di depurazione in corso di realizzazione a Delia per un importo di 2.500.000,00 €.

Come spiegato dal sindaco Gianfilippo Bancheri e dall’assessore all’Agricoltura, Antonio Gallo, “Si tratta di un intervento che avrebbe una duplice valenza: ambientale ed economica. Siamo di fronte a una sempre più preoccupante siccità e a crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche. Siamo convinti che, per far fronte a queste difficoltà ambientali, diventa necessario implementare azioni di recupero e riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando l’estrazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, riducendo i principali sprechi. Da qui la nostra richiesta che, tra l’altro, aiuterebbe e non poco l’agricoltura locale ma anche la salute umana. Infatti, il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura può contribuire a promuovere l’economia circolare recuperando i nutrienti delle acque affinate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Inoltre, i prodotti agricoli, irrigati con acque affinate, possono diventare una garanzia, in termini sanitari, per i consumatori finali”.