In occasione della Giornata Internazionale della Donna, le Democratiche del Circolo Pd di Campobello di Licata organizzano “D26 – Tavola rotonda sulla questione femminile”.
Per il PD, “”un momento di riflessione profonda per analizzare il ruolo, le sfide e le conquiste delle donne attraverso diverse prospettive: dalla storia alla psicologia, dalla politica ai contesti di guerra””.
L’evento Sabato 7 Marzo, alle ore 18, presso
il Circolo Pd in Piazza XX Settembre.
Moderera’: Carmela Burgio.
Interverranno: Floriana Amato, Rosalba Di Piazza, Giovanni Intorre, Maria Concetta Curione, Rosalia Oro e Lillina Marrone.
Al termine dell’incontro, un buffet di torte per concludere la serata in convivialità.
Giovanni Blanda