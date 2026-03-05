Proficue raccolte di sangue dell’Avis-Associazione volontari italiani del sangue, a Campobello di Licata. In due giorni consecutivi sono state raccolte 13 sacche di sangue: 4 sacche nella prima giornata, 9 nella seconda. Le due raccolte Avis si sono tenute nella sede dell’associazione, ubicata in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”(zona sud-ovest dell’abitato). Il 15 marzo in calendario la successiva giornata Avis.
Giovanni Blanda