

L’UDU Palermo esprime profonda preoccupazione per i gravi episodi avvenuti nella zona del

Biscottari, che coinvolgono direttamente studenti e studentesse. Un ragazzo è stato

brutalmente picchiato ed è finito al pronto soccorso, mentre una ragazza ha rischiato di

subire abusi.

Non si tratta di casi isolati. Da tempo raccogliamo segnalazioni di situazioni di pericolo,

aggressioni e condizioni di insicurezza che rendono insostenibile la quotidianità di chi vive e

frequenta la zona.

Incontreremo gli studenti del Biscottari per ascoltare le loro testimonianze e costruire

insieme una mobilitazione forte e determinata. Non è più accettabile che, di fronte a episodi

così gravi, le istituzioni continuino a rimanere in silenzio o a rimandare interventi già richiesti

da mesi.

In particolare, ribadiamo con forza la necessità di installare immediatamente un adeguato

impianto di illuminazione nell’area. È una richiesta che come rappresentanti degli studenti

portiamo avanti da tempo, ma che continua a rimanere bloccata tra ritardi e rimpalli

burocratici. Ogni giorno di attesa è un giorno in cui si espongono gli studenti a rischi

concreti.

Come dichiarato da Irene Ferrara, componente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU

Palermo:

«Non possiamo più parlare di emergenze improvvise. Gli episodi che si stanno verificando

dimostrano un problema strutturale di sicurezza. È necessario intervenire con urgenza, a

partire dall’illuminazione dell’area e da un piano concreto di tutela per gli studenti e le

studentesse che vivono il quartiere ogni giorno».

L’UDU Palermo continuerà a vigilare e a pretendere risposte immediate. La sicurezza non è

un privilegio, ma un diritto fondamentale. Gli studenti non possono essere lasciati soli.