E’ stato siglato l’accordo tra UniCredit e l’Università di Catania per formare i social change manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere Road to Social Change, il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale che sarà a breve disponibile anche per gli studenti universitari. Sono già in corso le interlocuzioni per estendere l’accordo agli altri Atenei siciliani.

Il Progetto di Unicredit

Road to Social Change, organizzato dalla Banking Academy di UniCredit, è il percorso gratuito di formazione e di creazione di cultura sulla sostenibilità integrale finalizzato a rafforzare una cultura imprenditoriale che punti a legare, intenzionalmente, la strategia di sostenibilità alla competitività di impresa e alla creazione di sinergie con il territorio. La partecipazione a Road to Social Change è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a studenti, professionisti e operatori non profit.

Per i giovani significa arricchire le competenze e entrare in un percorso che offre la possibilità di imparare la lingua del futuro: la sostenibilità integrale. È l’alfabeto con cui verrà scritto il domani e chi lo conosce avrà in mano le chiavi per scriverne le prime pagine. Partecipare a Road to Social Change vuol dire non restare spettatori, ma diventare autori del cambiamento.

Le dichiarazioni delle parti

“La Sicilia si trova davanti a importanti sfide economiche, sociali, ambientali. Attraverso il Programma Road to Social Change, UniCredit intende fornire strumenti concreti per cogliere con successo queste sfide, trasformandole in opportunità” dichiara Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. “In questo contesto, la collaborazione con il mondo accademico assume una rilevanza strategica, poiché è in grado di valorizzare le competenze e il talento delle nuove generazioni, contribuendo a generare crescita e competitività nel lungo periodo”

Enrico Foti, Rettore dell’Università di Catania: “L’accordo con UniCredit rafforza un principio centrale per l’Università di Catania: la formazione si completa davvero quando alle conoscenze accademiche si affiancano esperienze concrete. Percorsi come Road to Social Change permettono ai nostri studenti di mettere alla prova sul campo competenze e metodo, entrando in contatto diretto con il mondo dell’impresa. Studiare e lavorare in Sicilia, questo è l’elemento fondante del mio programma che stiamo concretizzando anche con iniziative come questa. L’azienda diventa così luogo dove sperimentare e apportare innovazione e applicazione del sapere universitario, mentre l’Ateneo assicura una preparazione solida e consapevole. È da questa integrazione tra studio ed esperienza che nascono professionalità capaci di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio”.