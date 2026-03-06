Si è svolta a Palermo, presso la Struttura Territoriale Sicilia, l’Assemblea Regionale della UIL Pubblica Amministrazione ANAS Sicilia, che ha dato il via al primo Congresso della UIL FP ANAS Sicilia, alla presenza del segretario generale UILPA ANAS Pier Paolo Maselli e dei vertici regionali UILPA e UIL FPL, rispettivamente Alfonso Farruggia e Totò Sampino.

Nel corso dei lavori congressuali si è proceduto all’elezione formale di Alessandro Longo in qualità di segretario regionale della UIL FP ANAS Sicilia.

Il congresso, dedicato al tema “Il ruolo di ANAS nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile”, è stato aperto dall’intervento del direttore, l’ingegnere Nicola Montesano, che ha sottolineato l’importanza strategica delle infrastrutture stradali nel processo di innovazione e sviluppo del Paese.

Nel suo intervento di insediamento, Alessandro Longo ha ricordato il lavoro sindacale svolto negli anni, ringraziando l’Assemblea per la fiducia accordatagli.

Il nuovo segretario regionale ha ribadito la volontà di proseguire nel solco della continuità e del consolidamento della linea politica condivisa, fondata sui valori della partecipazione, del rispetto delle persone e della valorizzazione del lavoro.

Il Congresso ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione, confermando il ruolo della UIL nel promuovere il dialogo sociale e nel sostenere politiche di sviluppo e gestione delle infrastrutture, con particolare attenzione rivolta alla valorizzazione del personale e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

L’Assemblea ha infine ribadito l’impegno dell’organizzazione nel contribuire, attraverso il confronto con l’azienda e le istituzioni, alla crescita del sistema infrastrutturale e al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.