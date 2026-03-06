I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 26 anni originario del capoluogo per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un servizio notturno, hanno intimato l’ALT al 26enne che viaggiava a bordo della propria autovettura lungo la via Virgilio. L’uomo non si sarebbe fermato per l’identificazione dandosi alla fuga con manovre ad alta velocità pericolose per sè e per gli altri utenti della strada. Dopo poco decideva di abbandonare l’auto proseguendo la fuga a piedi venendo cosi bloccato e perquisito dai Carabinieri che rinvenivano occultate sulla persona dosi di hashish e crack poste sotto sequestro.

Già lo scorso mese di ottobre il 29enne era stato tratto in arresto perché sorpreso a spacciare durante la detenzione domiciliare.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice.