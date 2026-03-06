Un camionista originario di Catania, di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida del suo mezzo lungo la autostrada Trapani-Palermo. La vittima si trovava alla guida lungo la bretella per Birgi quando si è sentito improvvisamente male, ed è riuscito ad accostare il camion prima di perdere conoscenza, evitando così di trascinare nel pericolo altri veicoli in transito.

A dare i primi soccorsi un giovane volontario dell’associazione “Paceco Soccorso”, che in quel momento stava percorrendo la stessa strada a bordo di un’auto medica diretta a Palermo per un servizio farmaci, che ha notato la scena e si è fermato immediatamente, ed ha avviato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco in attesa dei soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.