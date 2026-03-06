Un caso di avvelenamento di cani è stato segnalato in centro abitato a Palma di Montechiaro. Una denuncia è stata formalizzata ai Carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la testimonianza di una signora che ha perso il suo cane.

Delle esche avvelenate sono state trovate, dall’Ufficio Ambiente del comune di Palma di Montechiaro, nei pressi di una colonia felina; l’Asp di Agrigento ha provveduto ad inviare un campione all’Istituto zooprofilattico di Palermo dove verranno eseguite le analisi. La zona è stata bonificata. Le indagini proseguono da parte delle forze dell’ordine che stanno prendendo visione delle immagini di videosorveglianza della strada in questione, via Dino Grandi, per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto.