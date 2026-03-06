Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, venerdì 6 marzo, dalle ore 8,45 alle ore alle ore 16,35, a Campobello di Licata. L’interruzione riguarda alcuni segmenti delle vie Garibaldi, De Amicis, Foscolo, Prampolini, Turati, Bruno Buozzi, Nenni, Grieco, Morandi, Prati, Miraglia, Umberto, Alicata, Sindaco Ciotta, Bari, Soldato Carnevale e contrada Spinasanta. Si sollecitano i cittadini interessati ad essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
