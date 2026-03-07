Apprezzata iniziativa a Campobello di Licata denominata “” Mettiamo le mani in pasta.
Ma non solo per fare pane””. Un laboratorio promosso dall’Associazione “” Sicani Del Monte Saraceno””, nell’ambito del progetto “”Trame di Blu””. “”Riscopriremo insieme il valore dei gesti semplici: impastare, aspettare, condividere””, dicono gli organizzatori dei Comuni congiunti di Campobello di Licata e Ravanusa. Il progetto e’ stato ospite del “”Forno Popolare Sante Caserio”” di Campobello di Licata, che ha accolto i partecipanti nei suoi spazi “”per trasformare farina e acqua in qualcosa di ancora più prezioso: un momento autentico di comunità””.
Giovanni Blanda