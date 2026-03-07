La Polizia di Stato, in particolare personale in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti espletato sull’autostrada A/19, nei pressi dello svincolo Gerbini, territorio del comune di Paternò (CT), ha proceduto al controllo di un’autovettura all’interno della quale venivano rinvenuti e sequestrati quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” per un peso complessivo di circa gr. 400. Venivano altresì sottoposti a sequestro quattro smartphone e quattro mini telefoni.

Il conducente, pluripregiudicato, dopo essere stato condotto presso gli uffici del Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova per le formalità di rito, poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, è stato sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.