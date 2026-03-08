L’ultima allerta in ordine di tempo segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la truffa delle false comunicazioni di prenotazione viaggi. Negli ultimi giorni Sono state segnalate campagne di phishing ai danni di utenti che hanno prenotato un viaggio tramite piattaforme online. I truffatori, fingendosi il sito o l’agenzia utilizzata per la prenotazione, inviano una e-mail o messaggio WhatsApp nel quale comunicano che il pagamento precedentemente effettuato “non risulta accreditato” o sarebbe “in verifica”.La vittima ha realmente effettuato una prenotazione e l’importo indicato nel messaggio fraudolento corrisponde esattamente alla cifra concordata con l’agenzia o con la piattaforma. Questo elemento rende la comunicazione particolarmente credibile e insidiosa. Nel messaggio viene richiesto di effettuare un nuovo versamento urgente, spesso indicato come “pagamento prioritario” o “riaccredito necessario”, verso un conto corrente differente da quello ufficiale.Cosa fare:

Non effettuare ulteriori pagamenti senza aver verificato accedendo direttamente al sito ufficiale digitando manualmente l’indirizzo nel browser.

Non cliccare sui link contenuti nei messaggi .

Contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali indicati sul sito.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una situazione di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.