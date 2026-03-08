Il progetto e’ nato a Campobello di Licata, ma si materializzera’ a Ravanusa.

Una struttura residenziale per anziani a Ravanusa. La Cooperativa “”Serenus Domus Resort”” di Campobello di Licata, ha ottenuto un finanziamento di 744. 409 mila euro per la realizzazione della struttura residenziale per le persone della terza eta’. E’ un progetto che

punta tutto sulla qualità. Si tratta di una struttura moderna, capace di accogliere ventiquattro posti letto, con la creazione di spazi comuni, aree per attività ricreative, per attività di supporto sanitario e amministrativo, ma anche un’area benessere dove realizzare una palestra, una parrucchieria e anche una piscina.

La “”Cooperativa Serenus Domus Resort”, fondata nel 2025 da Gaspare Zirafi, nasce con l’idea imprenditoriale di acquistare un immobile di proprietà delle Suore sito nel Comune di Ravanusa, trasformarlo e adattarlo all’attività sociale della cooperativa con opere edili di ristrutturazione, grazie ad un progetto che prevede un investimento complessivo di circa 1 milione e duecentomila euro,

“Ci siamo rivolti all’istituto finanziario – afferma Gaspare Zirafi, con l’intento di realizzare un progetto ambizioso, con grandi aspettative di riuscita. L’immobile che abbiamo acquistato si trova in una zona di Ravanusa carente di soluzioni assistenziali rivolte agli anziani e pertanto questa carenza infrastrutturale insieme ad un bisogno crescente di assistenza qualificata per le persone anziane, ci ha incoraggiato a intraprendere questo percorso che oggi – – possiamo sicuramente portare a compimento con la realizzazione di una casa residenziale per anziani che punta sulla qualità dei servizi offerti”.

Giovanni Blanda