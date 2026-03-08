Lunedì 9 Marzo non si terra’ la raccolta differenziata della frazione della plastica. Pertanto il Comune di Campobello di Licata la Cittadinanza ad adeguarsi nell’esposizione dei mastelli della già prevista raccolta della frazione organica (mastello marrone) dalle ore 20:00 di Domenica 8 Marzo alle ore 5:00 di Lunedì 9 Marzo.
