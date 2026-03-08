Non ieri -Sabato – ma il prossimo 14 marzo la prima raccolta del mese di marzo, a Campobello di Licata, di indumenti usati e decenti, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nell’area compresa tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e via Madre Teresa di Calcutta (zona sud-est dell’abitato, vicino alla “” Casetta dell’acqua”).

Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””. L’iniziativa è del Comune.

Giovanni Blanda