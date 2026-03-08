Possesso delle autorizzazioni, osservanza delle misure di sicurezza e rispetto delle norme nelle attività connesse alla circolazione stradale. Si è sviluppata attorno a questi tre aspetti l’ulteriore attività di controllo eseguita dalla Polizia di Stato in alcuni centri per la revisione dei veicoli, nell’ambito dei rafforzati servizi in tutto il territorio provinciale per contrastare tutte quelle condotte in grado di turbare la sicurezza dei cittadini.

Dopo gli accertamenti nelle realtà che si occupano di autodemolizioni, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” hanno effettuato, unitamente a personale della Motorizzazione Civile di Catania, mirate verifiche in diversi centri per la revisione dei veicoli nel territorio di competenza, a garanzia della legalità e per scongiurare forme di concorrenza sleale con altri esercenti che, al contrario, rispettano scrupolosamente le regole.

Nell’ultima attività, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Catania hanno avuto modo di riscontrare una serie di irregolarità nel corso di un controllo in un centro revisioni della zona di Misterbianco. Per le gravi anomalie gli agenti della Polstrada hanno sospeso l’attività della ditta e, contestualmente, hanno provveduto ad annullare le revisioni di alcuni veicoli revisionati nella stessa giornata dei controlli dei poliziotti.

In questo caso si dovrà procedere a una revisione straordinaria prima che i mezzi possano essere ammessi nuovamente alla circolazione stradale. Inoltre, è stata inviata una segnalazione al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro per gli accertamenti di competenza.