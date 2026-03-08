Andava in giro con un coltello, un tirapugni in ferro e alcuni grammi di hashish in tasca. Un quindicenne agrigentino è stato denunciato alla procura dei Minorenni per il reato di porto abusivo di armi. Il minore è stato controllato dai carabinieri, impegnati in un giro di perlustrazione nel quartiere balneare di San Leone.

L’atteggiamento del ragazzino ha insospettito i militari dell’Arma che hanno proceduto a perquisizione, avvenuta nella zona dell’ex eliporto. L’accertamento dava esito positivo poiché dalle tasche del 15enne sono saltati fuori un tirapugni, un coltello e pochi grammi di hashish.