Il giudice di Termini Imerese Sandro Potestio ha condannato un amministratore condominiale dal 2014 al 2018 del Vastello Residence di Campofelice di Roccella a un anno di reclusione e 600 euro di multa, imputato di appropriazione indebita. La pena è sospesa.

Il professionista si sarebbe appropriato di circa 488 mila euro per l’amministrazione del residence composto da 136 unità familiari. Secondo la consulenza tecnica della procura su due conti correnti gestiti dall’amministratore gli ammanchi sarebbero così ripartiti: 88 mila euro che rappresentano la differenza tra il totale delle spese rendicontate a consuntivo e i rispettivi giustificativi tra gli esercizi del 2014-2018.

Circa 350 mila euro che sono la differenza tra il totale degli addebiti contabilizzati e quelli validamente documentati tra il primo gennaio del 2015 e il 7 aprile del 2015. Infine 49 mila euro che rappresenta la differenza tra le quote rendicontate e quelle registrate riferite all’anno 2016. Nel processo si sono costituiti parti civili oltre 35 condomini, assistiti dagli avvocati Antonio Giampino, Liborio Carroccio, Massimo Solaro, Giuseppe Abbate, per ottenere il risarcimento del danno dall’imputato che sarà quantificato in sede civile. Il giudice ha condannato a risarcire le parti per le spese legali sostenute quantificate complessivamente in circa 42 mila euro. “Aspettiamo di leggere la sentenza – dice l’avvocato dell’amministratore di condominio – e appelleremo la sentenza”.