Il Comune di Canicattì ha ufficialmente convocato per martedì 10 marzo 2026 una seduta ordinaria del Consiglio Comunale, in programma alle ore 18:00 nella Sala Consiliare di Corso Umberto I (Palazzo di Città, II piano). La convocazione, emessa ai sensi degli articoli 44 e seguenti del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari, prevede una seconda convocazione alle ore 19:00 in caso di mancanza del numero legale.

La seduta si terrà in forma pubblica e ordinaria (comma 3 art. 49 del regolamento vigente) e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini interessati. In caso di assenza del quorum alla prima convocazione (maggioranza semplice dei presenti), i lavori slitteranno automaticamente alla seconda ora, dove sarà sufficiente la presenza di due quinti dei consiglieri assegnati. Se anche in seconda convocazione dovesse mancare il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

L’ordine del giorno è particolarmente denso e tocca questioni di interesse diretto per la cittadinanza, con focus su fisco, viabilità commerciale, urbanistica, sentenze giudiziarie, bilancio e fondi europei:

Comunicazioni del Presidente

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

Mozione presentata dai consiglieri comunali su “Definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-quinquies)” prevista dal D.L. 155/2024 e collegati alla Legge di Bilancio 2025

Proposta di delibera per lo spostamento definitivo del mercato settimanale del mercoledì nell’area comunale di C.da Bastianella

Esecuzione sentenza TAR Sicilia Palermo n. 02836/2020 (modificata da CGA Sicilia n. 00362/2023), con determinazione sul provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001 delle aree in foglio 54 particella 2140 (ex 80), mq 607, necessarie per strade pubbliche

Variazione bilancio provvisorio di previsione 2026 relativa alle entrate e spese correlate alle assunzioni per le politiche di coesione (art. 19 D.L. 124/2023 e s.m.i.)

Variazione bilancio provvisorio 2026 – finanziamento PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUE)

Variazione bilancio provvisorio 2026 – finanziamento PNRR Missione 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU) – Comuni – maggio 2025

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP) al 31.12.2024

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 – sentenza Giudice di Pace Agrigento n. 1181/2025 nella controversia contro Comune di Canicattì R.G. 1373/2024

Interrogazioni

Tra i punti più attesi dai cittadini spiccano la mozione sulla rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali (opportunità per stralciare o rateizzare debiti pregressi con il Comune, introdotta dal recente quadro normativo nazionale), lo spostamento definitivo del mercato settimanale da una sede all’altra (che potrebbe modificare sensibilmente viabilità, commercio e abitudini dei residenti), e le variazioni di bilancio legate a fondi PNRR per digitalizzazione del SUE (Sportello Unico Edilizia) e per l’Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU), che puntano a modernizzare i servizi comunali.

La seduta si preannuncia intensa, soprattutto nel contesto del dissesto finanziario del Comune, che continua a limitare le capacità di spesa e rende delicati molti provvedimenti. I cittadini interessati possono assistere in presenza o seguire eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune (www.comune.canicatti.ag.it).