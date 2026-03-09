

Le donne del Partito democratico hanno celebrato l’evento con l’incontro pubblico sul tema “D26 – Tavola rotonda sulla questione femminile”.

​E’ stato ribadito il “” momento di riflessione profonda per analizzare il ruolo, le sfide e le conquiste delle donne attraverso diverse prospettive: dalla storia alla psicologia, dalla politica ai contesti di guerra””.

Sono intervenuti Floriana Amato, Rosalba Di Piazza, Giovanni Intorre, Maria Concetta Curione, Rosalia Oro e Lillina Marrone.

Ha moderato i lavori Carmela Burgio.

Al termine, un gustoso buffet di torte.

La tavola rotonda si e’ svolta presso il Circolo Pd

Giovanni Blanda