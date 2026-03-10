Agevolazioni, a Campobello di Licata , per il pagamento della Tari (tributo molto esoso), la tassa sui rifiuti. La Pubblica amministrazione ha deciso di escludere dal calcolo della tassa i componenti del nucleo familiare che risultano domiciliati altrove.
Le famiglie interessate potranno presentare la richiesta direttamente presso gli uffici comunali.
Inoltre, sono previste ulteriori riduzioni: uno sconto del 30% per i cittadini diversamente abili e per gli anziani di età superiore ai 75 anni.
Questa misura mira a sostenere le categorie più fragili e a rendere il pagamento della Tari più equo e accessibile per i cittadini di Campobello.
Le agevolazioni stanno per scadere.Rivolgersi al Comune.
Giovanni Blanda