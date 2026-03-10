Previsti a breve nuovi lavori di manutenzione su quattro strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato infatti il contratto con l’impresa OMNIA PROGETTI srl di San Giovanni Gemini (AG), aggiudicataria della gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria, rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 16 Grotte-Firrio-Cantarella (bivio SS 189), n. 51 Grotte-Comitini. n. 85 Grotte-Favara e n. 3A Bivio Caldare (SS 189)-Favara.
L’importo contrattuale è di 825.000,00 euro più Iva (compresi 24.750,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a 212.773,00 euro di somme a disposizione dell’Ente, per un importo complessivo di 1.037.773,00 euro, finanziato con fondi statali (Legge 234/2021 – DM del 09/05/2022).
Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.