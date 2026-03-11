Provvedimenti dirigenziale dell’area Affari Generali del Comune di Campobello di Licata.
Report del settore Affari Generali del Comune sulla riscossione dei proventi relativi alla Carta di identità elettronica, da 16 a 27 febbraio.
Questi tutti i recenti dati raccolti: accertamento di entrata: 12 mila euro; riscossioni precedenti: euro 5 048,85; riscossioni con atto presente: euro
547,97; residui da conservare: euro 5.403,18.
Il documento comunale e’ depositato nell’Ufficio Finanziario, guidato da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, responsabile del settore Affari Finanziari.
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE